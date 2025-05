Israel setzt Angriffswelle gegen Hamas im Gazastreifen fort

Tel Aviv: Im Gazastreifen arbeitet die israelische Armee offenbar weiter an ihrer Großoffensive gegen die Hamas. Bereits in der Nacht gab es erneut massive Militärattacken in dem Küstengebiet. Nach Angaben palästinensischer Gesundheitseinrichtungen wurden 58 Menschen getötet. Viele Opfer seien unter Schutt begraben, so der Direktor des indonesischen Krankenhauses in Nord-Gaza. Die Lage in seiner Klinik sei katastrophal. Israels Armee hatte die Bevölkerung im Gazastreifen aufgefordert, sich in den Süden zu begeben. Derweil werden die Rufe nach mehr humanitärer Hilfe immer lauter. UN-Nothilfekoordinator Fletcher rief alle beteiligten Seiten dazu auf, keine weitere Zeit mehr zu verlieren. Die Vereinten Nationen hätten 160.000 Paletten mit Hilfsgütern, die sofort in das palästinensische Gebiet gebracht werden könnten. Israel blockiert inzwischen seit 75 Tage sämtliche Grenzübergänge.

