Israel setzt Angriffe fort: Netanjahu droht mit völliger Zerstörung der Hamas

Tel Aviv: Das israelische Militär attackiert weiter Ziele im palästinensischen Gazastreifen. Die Streitkräfte sprachen von einem großangelegten Angriff auf Ziele der Hamas. Die neue israelische Einheitsregierung hatte am Abend ein hartes Vorgehen gegen die Terrororganisation angekündigt. Ministerpräsident Netanjahu, Verteidigungsminister Gallant und der bisherige Oppositionsführer Gantz traten nach einer Sitzung des sogenannten Kriegskabinetts gemeinsam im Fernsehen auf. Netanjahu drohte dabei mit der vollständigen Zerstörung der Hamas und all ihrer Mitglieder. In Folge des Bombardements der vergangenen Tage sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen etwa 1.200 Menschen ums Leben gekommen. Auf israelischer Seite sind durch die Terrorattacken der Hamas mehr als 1.200 Menschen getötet worden, unter ihnen fast 200 Soldaten.

