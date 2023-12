Israel setzt Angriffe auf Gazastreifen fort

Gaza: Bei einem israelischen Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens sind nach Angaben palästinensischer Krankenhausmitarbeiter rund 70 Menschen getötet worden. Unter den Toten waren demnach auch Frauen und Kinder. Journalisten beobachteten, wie verzweifelte Menschen Tote und Verletzte nach dem Angriff in das Flüchtlingslager Maghasi abtransportierten. Die Zahl der an diesem Wochenende im Kampf getöteten israelischen Soldaten stieg nach Armeeangaben auf 17. Israels Kriegskabinett will heute über einen Vorschlag Ägyptens zur Beendigung des Kriegs beraten. Regierungschef Netanjahu bekräftigte allerdings im Vorfeld, dass man bis zum vollständigen Sieg über die Hamas weiterkämpfen werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 12:00 Uhr