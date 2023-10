Israel setzt Angriffe auf Gazastreifen fort

Tel Aviv: In Israel dauern die Kämpfe nach dem Angriff der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas an. Das israelische Militär hat erklärt, Hunderte von palästinensischen Kämpfern getötet und Duzende gefangengenommen zu haben. Die Armee kündigte zudem an, alle Einwohner rund um den Gazastreifen in den kommenden 24 Stunden in Sicherheit zu bringen. Zehntausende Soldaten seien im Einsatz, hieß es weiter. Man werde jede einzelne Gemeinde erreichen. Aus dem Libanon griff unterdessen heute Früh die Hisbollah-Miliz an und feuerte zahlreiche Raketen auf Israel ab. Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt. Das israelische Militär kündigte Vergeltung an. Gestern hatte die Hamas vom Gazastreifen aus überraschend angegriffen und war mit Kämpfern auf israelisches Gebiet eingedrungen. Dabei wurden zahlreiche israelische Zivilisten getötet und verschleppt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 13:00 Uhr