Israel setzt Angriff gegen Hamas fort - Bund erhält Anfrage für Munition

Tel Aviv: Israel hat mit weiteren Gegenschlägen auf den Terror der islamistischen Hamas reagiert. Wie das Militär auf Telegram mitteilte, laufe ein großangelegter Angriff gegen Hamas-Ziele im Gaza-Streifen. Unter dem abgeriegelten Küsten-Gebiet gibt es ein Netzwerk von Tunneln. Diese seien keine Bunker für die Zivilbevölkerung, sondern dienten ausschließlich der Hamas und ihren terroristischen Zielen, so ein Sprecher der Armee. Die israelische Regierung bat Deutschland unterdessen um Munition für Kriegsschiffe. Das sagte Verteidigungsminister Pistorius am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel. Über die Anfragen werde man sich jetzt austauschen. Das Verteidigungsministerium unterstützt Israel bereits mit bis zu zwei Kampfdrohnen vom Typ Heron TP der Bundeswehr. Man habe einer entsprechenden Nutzungsbitte zugestimmt, teilte das Ministerium am Abend mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 09:00 Uhr