Israel schließt wichtigsten Grenzübergang zum Gazastreifen

Tel Aviv: Israel hat den derzeit wichtigsten Grenzübergang für Hilfsgüter in den Gazastreifen geschlossen. Als Grund wurde ein Raketenbeschuss aus dem Palästinensergebiet genannt. Aus einem Gebiet nahe der Stadt Rafah waren laut der israelischen Armee zehn Geschosse in Richtung des Übergangs Kerem Schalom abgefeuert worden. Der militärische Arm der palästinensischen Terrororganisation Hamas reklamierte den Raketenangriff für sich. Das Ziel, so hieß es, seien israelische Truppen gewesen. Es gab Berichte über mehrere Verletzte, die aber bislang nicht bestätigt wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 15:00 Uhr