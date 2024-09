Israel schließt weitere Angriffe auf Hisbollah nicht aus

New York: Israel schließt weitere Angriffe auf die libanesische Hisbollah-Miliz nicht aus. Im UN-Sicherheitsrat sagte Israels Botschafter Danon wörtlich: "Wir werden nicht zulassen, dass die Hisbollah ihre Provokationen fortsetzt". Er verwies darauf, dass die Organisation seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas vor gut einem Jahr mehr als 8.000 Raketen auf Israel abgefeuert habe. Dabei seien Dutzende Menschen getötet und zehntausende vertrieben worden. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, rückte den Israel zugeschriebenen Angriff mit der massenhaften Explosion von Pagern und Walkie-Talkies in die Nähe eines Kriegsverbrechens. Das humanitäre Völkerrecht verbiete den Einsatz von Sprengfallen in Form scheinbar harmloser, tragbarer Gegenstände, so Türk. Der libanesische Außenminister Bou Habib warnte vor einem großen Krieg. Der Sicherheitsrat müsse Israel zwingen, seine Aggression einzustellen, sonst drohe eine große Explosion.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 06:00 Uhr