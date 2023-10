Israel ruft zur Massenevakuierung im Gazastreifen auf

Tel Aviv: Die israelische Armee hat alle Zivilisten im Norden des Gazastreifens aufgefordert, die Gegend Richtung Süden zu verlassen. Die Evakuierung geschehe zu ihrer eigenen Sicherheit, heißt es in einer Stellungnahme. Die UN erklärten, sie seien von der israelischen Armee darüber informiert worden, dass die Bevölkerung innerhalb der nächsten 24 Stunden in den südlichen Teil gebracht werden solle. Rund 1,1 Millionen Menschen sind demnach davon betroffen. Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge berichteten von Panik, die ausgebrochen sei. Eine Mitarbeiterin sagte, es herrsche Chaos, niemand verstehe was zu tun sei. Die Hamas bezeichnet den Aufruf der israelischen Armee als Propaganda. Aus Sicherheitskreisen aus dem Gazastreifen hieß es, dass Bewohner am Verlassen des Nordens gehindert wurden. Bewohner wurden demnach von der Hamas gestoppt und zur Rückkehr aufgefordert. Unterdessen setzte die israelische Armee auch in der Nacht ihre Angriffe auf den Gazastreifen fort. Rund 750 Ziele wurden bombardiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 09:00 Uhr