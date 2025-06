Israel ruft zu Evakuierungen Nahe iranischer Waffenfabriken auf

Tel Aviv: Das israelische Militär hat sich mit einem Evakuierungsaufruf an die iranische Bevölkerung gewandt. Wer in der Nähe von Waffenfabriken lebe, solle das Gebiet umgehend verlassen und bis auf weiteres nicht zurückkehren, hieß es in einem auf Arabisch und Persisch formulierten Aufruf in sozialen Medien. Wörtlich heißt es weiter: "Die Nähe zu diesen Anlagen gefährdet Ihr Leben." Der Iran hat unterdessen ein Ende der eigenen Raketenangriffe in Aussicht gestellt - unter bestimmten Voraussetzungen. Außenminister Araghtschi sagte in Teheran, die Attacken dienten einzig der Selbstverteidigung und seien eine Reaktion auf die israelische Aggression. Wenn diese aufhöre, werde man auch nicht mehr angreifen. Auch in der vergangenen Nacht haben sich Iran und Israel wieder gegenseitig mit Raketen beschossen. In Israel kamen dabei laut örtlichen Medien mindestens 10 Menschen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 12:00 Uhr