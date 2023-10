Israel ruft Zivilibevölkerung im Gaza-Streifen zu Evakuierugn auf

Gaza: Die Situation im Gaza-Streifen wird immer dramatischer. Die israelische Luftwaffe hat ihre Angriffe auf Einrichtungen dort verstärkt. Nach eigenen Angaben wurden in der Nacht und in der Früh mehr als 750 Ziele bombardiert, darunter Kommandozentralen, Wohnhäuser und Waffenlager. Die israelische Armee rief die Zivilbevölkerung in Gaza auf, die Stadt in Richtung Süden zu verlassen. In einer Erklärung heißt es wörtlich: "Diese Evakuierung erfolgt zu Ihrer eigenen Sicherheit". Das Militär will nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen mit erheblicher Härte gegen die Hamas vorgehen. Die Armee betonte, dabei wolle man zivile Opfer vermeiden. Vertreter der Vereinten Nationen warnten vor den Konsequenzen: Betroffen seien etwa 1,1 Millionen Menschen im Gazastreifen, so ein Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres. Eine Evakuierung sei unmöglich ohne verheerende humanitäre Folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 10:00 Uhr