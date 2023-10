Israel ruft Zivilibevölkerung im Gaza-Streifen zu Evakuierugn auf

Tel Aviv: Im Nahen Osten verschärft sich Lage: Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung in Gaza heute Früh aufgerufen, die Stadt in Richtung Süden zu verlassen. In einer Erklärung heißt es wörtlich: "Diese Evakuierung erfolgt zu Ihrer eigenen Sicherheit". Die Armee kündigte für die nächsten Tage ein militärisches Vorgehen gegen die radikalislamische Hamas in erheblichem Umfang an. Israel rief die Bevölkerung des Gazastreifens auf, sich von Terroristen fernzuhalten, die sie als menschliche Schutzschilde benutzten. Gleichzeitig warnte sie davor, sich in die Nähe der israelischen Grenzanlage zu begeben. Betroffen sind etwa 1,1 Millionen Menschen. Die Vereinten Nationen warnten vor den Konsequenzen: Eine solche Evakuierung sei unmöglich ohne verheerende humanitäre Folgen, so ein Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres. Unterdessen hat die israelische Luftwaffe in der Nacht im Norden des Gazastreifens weitere 750 Ziele angegriffen. Darunter gehörten laut Armee unterirdische Tunnel der Hamas, militärische Einrichtungen, Wohnsitze sowie Waffenlager.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 08:00 Uhr