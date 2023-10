Israel ruft diplomatische Vertreter aus der Türkei zurück

Jerusalem: Vor dem Hintergrund des Kriegs im Gazastreifen wachsen auch die Spannungen zwischen Israel und der Türkei. Das israelische Außenministerium berief am Abend sein Botschaftspersonal aus der Türkei ab. Angesichts der schwerwiegenden Äußerungen habe er die Rückkehr der diplomatischen Repräsentanten angeordnet, um eine Neubewertung der Beziehungen vorzunehmen, teilte Außenminister Cohen auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Die Türkei hatte in den vergangenen Wochen mehrfach scharfe Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen geäußert. Am Nachmittag erhob der türkische Präsident Erdogan auf einer pro-palästinensischen Kundgebung in Istanbul erneut schwere Vorwürfe. Wörtlich sagte er: "Israel ist eine Schachfigur in der Region, die, wenn der Tag kommt, geopfert wird." Das Land, so Erdogan, begehe Kriegsverbrechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 21:45 Uhr