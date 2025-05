Israel ruft Bevölkerung in Nord-Gaza zur Evakuierung auf

Die israelische Armee hat die Bewohner mehrerer Gebiete im nördlichen Gazastreifen am Abend zur Evakuierung aufgerufen. Das sei die "letzte Vorwarnung vor dem Angriff", erklärte ein Armeesprecher. Israel hatte zuvor von Raketenangriffen aus dem Gazastreifen gesprochen. - Bundespräsident Steinmeier hat in Jerusalem Ministerpräsident Netanjahu getroffen und dabei eine friedliche Lösung des Gaza-Kriegs gefordert. Er appellierte an Netanjahu, der Bevölkerung wieder humanitäre Hilfe zu gewährleisten. Vor dem Treffen hatte Steinmeier Forderungen der Organisation Amnesty International zurückgewiesen, das Treffen abzusagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2025 00:00 Uhr