Israel rückt weiter auf Stellungen im Gazastreifen vor

Jerusalem: Die israelische Armee geht weiter mit Bodentruppen gegen Hamas-Stellungen im Gazastreifen vor. Ein Armeesprecher sagte, das Militär sei in verschiedenen Teilen im Norden unterwegs. Er verstehe, dass die humanitäre Situation dort schwierig sei. Dies sei jedoch nicht die Schuld der israelischen Armee. Über den ägyptischen Grenzübergang Rafah sind inzwischen weitere 26 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen eingetroffen. Insgesamt sind es damit seit Öffnung der Grenze mehr als 140. Das UN-Palästinenserhilfswerk bezeichnet das als immer noch viel zu wenig. Bei den Angehörigen der deutschen und der anderen Geiseln herrscht derweil weiter große Sorge - zumal nachdem klar ist, dass Hamas-Terroristen die 22-jährige Shani Louk schon am Tag ihres Überfalls am 7. Oktober umgebracht haben. Eine 19-jährige israelische Soldatin konnte gestern von der Armee aus den Fängen der Islamisten befreit werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 10:00 Uhr