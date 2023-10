Israel riegelt Gaza-Streifen komplett ab

Tel Aviv: Israel hat nach dem verheerenden Hamas-Großangriff mit mehr als 700 Toten eine komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. Verteidigungsminister Galant sagte, es werde keine Lebensmittel, keinen Strom und keinen Treibstoff mehr geben. Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen nach UN-Angaben unter ohnehin schlechten Bedingungen. Zwei Tage nach Beginn der Großoffensive ist in Tel Aviv und Jerusalem heute erneut Luftalarm ausgelöst worden. Es waren Explosionen zu hören, mehr ist noch nicht bekannt. Die Gefechte in der Region gehen weiter. Die israelische Luftwaffe bombardierte zahlreiche Ziele im Gaza-Streifen - unter anderem ein Gebäude, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren. Zudem wurden mehrere Kommandozentralen attackiert.

