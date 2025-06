Israel rechnet mit iranischer Vergeltung

Teheran: Israel hat den Iran mit dutzenden Kampfjets angegriffen und rechnet nun mit einem schnellen Gegenschlag. Bereits in den kommenden Stunden könnten hunderte ballistische Raketen Richtung Israel fliegen, sagten Behördenvertreter. Ministerpräsident Netanjahu bereitet die Bevölkerung darauf vor, längere Zeit in Schutzbunkern zu verbringen. Israels Luftwaffe hatte in der Nacht iranische Atom- und Militäranlagen angegriffen. Nach iranischen Angaben wurden auch Wohngebiete getroffen. Dabei seien ranghohe Wissenschaftler, Armeechef Bagheri und der Kommandeur der Revolutionsgarden, Salami, getötet worden. UN-Generalsekretär Guterres forderte Israel und den Iran zu äußerster Mäßigung auf. Es müsse um jeden Preis verhindert werden, dass die Lage in der Region in einen noch heftigeren Konflikt abgleite. Das könne sich der Nahe Osten nicht leisten, sagte Guterres einem Sprecher zufolge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 07:00 Uhr