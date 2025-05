Israel plant offenbar die Einnahme des gesamten Gazastreifens

Sicherheitskabinett in Israel ordnet laut Medienberichten weitere Angriffe im Gazastreifen an: Mit der Ausweitung des Einsatzes will die Regierung demnach die Hamas vollständig zerstören und die restlichen israelischen Geiseln befreien. Das Sicherheitskabinett billigte zudem einen Plan, Hilfslieferungen in den Gazastreifen wieder aufzunehmen - unter geänderten Bedingungen, die das Militär festlegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2025 11:15 Uhr