Israel ordnet weitere Evakuierungen in Chan Junis an

Tel Aviv: Die israelische Armee hat über der Stadt Chan Junis im Gaza-Streifen Flugblätter abgeworfen, in denen die Einwohner weiterer Viertel aufgefordert werden, sich in Sicherheit zu bringen. Nach Berichten von Bewohnern wird auf den Flugblättern eine Evakuierung ins südliche Rafah oder in eine Küstengegend im Südwesten empfohlen. Zudem würden die Menschen gewarnt, dass Chan Junis eine gefährliche Kampfzone sei. (In der Nacht war heftiger Beschuss in der Umgebung von Chan Junis und Rafah gemeldet worden. Das israelische Militär teilte mit, es seien Terrorziele im Gazastreifen aus der Luft angegriffen worden, darunter Tunnelschächte, Kommandozentren und Einrichtungen für die Waffenlagerung.) Unterdessen verlassen weitere Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass den Gazastreifen. Mehr als 600 Menschen sollen heute den Grenzübergang Rafah überqueren und nach Ägypten ausreisen. Laut einer Liste der Grenzbehörde werden darunter auch Deutsche sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 12:00 Uhr