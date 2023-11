Israel nimmt Chan Junis aus der Luft unter Beschuss

Gaza: Bei ihrem Vorrücken im Gazastreifen hat die israelische Armee am Morgen auch die weiter südlich gelegene Stadt Chan Junis aus der Luft unter Beschuss genommen. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei 26 Menschen getötet. Die Armee hatte die Bevölkerung der Stadt zuvor aufgefordert, sich in Richtung Westen in Sicherheit zu bringen. Die Streitkräfte müssten nach Chan Junis einrücken, um unterirdische Tunnel und Bunker der militant-islamistischen Hamas zu zerstören. Im ZDF erklärte ein Armee-Sprecher, schuld an vielen palästinensischen Opfern sei vor allem die Hamas, die ihre Terrorzentralen auf zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen und Moscheen verteilt habe. Würde sie Raketen aus Militärkasernen schießen, dann wäre die Hamas an einem Tag schon zerstört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 11:00 Uhr