Israel nennt neues Zeitfenster für Flucht in den Süden des Gazastreifens

Tel Aviv: Die israelische Armee hat die Menschen im Gazastreifen erneut aufgerufen, in den Süden zu fliehen. Ein Armeesprecher nannte dafür ein neues Zeitfenster. Morgen zwischen 9 und 15 Uhr sei der Verkehr auf einer Straße in Richtung Süden zugelassen. Die Außenminister mehrerer arabischer Staaten haben bei Gesprächen mit ihrem US Kollegen Blinken in Amman einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand gefordert. Der wiederum verlangt nur eine humanitäre Waffenruhe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2023 03:00 Uhr