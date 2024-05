Israel muss sich vor Internationalem Gerichtshof verteidigen

Den Haag: Israel muss sich heute vor dem Internationalen Gerichtshof für seinen umstrittenen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens rechtfertigen. Das höchste UN-Gericht verhandelt über einen Antrag Südafrikas. Dessen Regierung fordert, dass Israel sich sofort aus Rafah zurückzieht und ungehinderte humanitäre Hilfe zulässt. Auch die Außenminister von 13 Staaten, unter ihnen Deutschland, warnen vor einer Militäroffensive in Rafah. Laut "Süddeutscher Zeitung" verurteilten sie in einem Brief an ihren israelischen Kollegen Katz den Hamas-Terror vom 7. Oktober scharf, forderten Israel aber auch auf, die Zivilisten im Gaza-Streifen besser zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 08:00 Uhr