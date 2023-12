Israel muss laut Baerbock Zivilisten im Gazastreifen besser schützen

Berlin: Mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten hat Außenministerin Baerbock an Israel appelliert, mehr für den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen zu tun. Die israelische Armee könne die Menschen in dem Palästinensergebiet nicht einfach per Flugblatt auffordern, sich in Sicherheit zu bringen, wenn es keine sicheren Gebiete gebe, so die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk. Zwar betonte Baerbock das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Allerdings müsse der Militäreinsatz gezielter erfolgen, so Baerbock. Nötig seien zudem sichere Räume im Gazastreifen sowie humanitäre Pausen. Nach Angaben der islamistischen Terrororganisation Hamas wurden seit dem Beginn der israelischen Offensive mindestens 17.700 Menschen getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2023 10:30 Uhr