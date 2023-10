Israel mobilisiert vor möglicher Gaza-Offensive 300 000 Reservisten

Tel Aviv: Nach dem verheerenden Angriff der Hamas aus dem Gazastreifen hat Israel die Mobilisierung von rund 300.000 Reservisten angeordnet. Ein Armeesprecher sagte, dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit. Das Land steht damit möglicherweise vor einer Bodenoffensive in dem Küstenstreifen. Seit Beginn des Angriffs aus Gaza am Samstag und durch die anschließende militärische Reaktion Israels sind bisher auf beiden Seiten rund 1.300 Menschen getötet worden. Große Sorge bereitet außerdem das Schicksal von rund 100 verschleppten Israelis. Inzwischen hat Israel den Gazastreifen komplett abgeriegelt. Damit wird die Lieferung von Strom, Lebensmitteln und Treibstoff an die Palästinenser eingestellt. Zudem hat Israels Armee mit Kampfhubschraubern Ziele im Libanon angegriffen. Dort herrscht die radikalislamische Hisbollah, die seit gestern Raketen auf Israel abfeuert.

