Israel mobilisiert nach Attentaten zusätzliche Soldaten

Tel Aviv: Die Lage im Nahen Osten hat sich inmitten des jüdischen Pessachfestes und des muslimischen Fastenmonats Ramadan verschärft. Nach Attentaten mit insgesamt drei Toten kündigte die israelische Regierung die Mobilisierung zusätzlicher Polizeieinheiten und Soldaten an. In Tel Aviv war am Abend ein Mann nahe der Strandpromenade mit seinem Auto in eine Gruppe Touristen gefahren. Laut Polizei wurde dabei ein Italiener getötet, sieben Menschen wurden verletzt. Sicherheitskräfte erschossen den Fahrer. Es soll sich um einen israelischen Araber handeln. Im Westjordanland waren zuvor bei einem mutmaßlichen Angriff von Palästinensern zwei israelische Frauen getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 12:00 Uhr