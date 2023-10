Israel mobilisiert 300.000 Reservisten für eine mögliche Bodenoffensive im Gaza-Streifen

Tel Aviv: Das israelische Militär bereitet sich offenbar auf eine Bodenoffensive im Krieg gegen die radikal-islamische Hamas vor. Die Armee hat 300.000 Reservisten mobilisiert. Der Gaza-Streifen wurde komplett abgeriegelt. Auch sei es gelungen zwei Tunnel, über die Hamas-Kämpfer auf israelisches Gebiet gelangt sind, zu zerstören. Ein Sprecher der Hamas soll gesagt haben, man sei bereit für Vermittlungen. Derweil betonte Israels Ministerpräsident Netanjahu wörtlich: "Wir sind erst am Anfang". Die Menschen in Israel rief er dazu auf, sich mit ausreichend Nahrung, Wasser und Medikamenten einzudecken. Die Vorräte sollten 72 Stunden halten. Über die Lage in Nahost beraten heute die EU-Außenminister in einer Dringlichkeitssitzung. Die Hilfsgelder an die Palästinenser hat die EU bereits ausgesetzt. Nun geht es um weitere Schritte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 06:00 Uhr