Israel mobilisiert 300.000 Reservisten

Tel Aviv: Israel hat nach eigenen Angaben als Reaktion auf die Großoffensive der Hamas etwa 300.000 Reservisten mobilisiert. Das hat ein Armeesprecher mitgeteilt. Nach seinen Worten handelt es sich um die größte Mobilisierung in der Geschichte des Landes in so kurzer Zeit. Die Gefechte in der Region gehen weiter. Die israelische Luftwaffe hat zahlreiche Ziele im Gazastreifen bombardiert, unter anderem ein Gebäude, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren. Zudem wurden mehrere Kommandozentralen attackiert. Die Vereinten Nationen berichten, mehr als 120.000 Menschen im Gazastreifen seien aus ihren Wohnungen vertrieben worden. Viele sind demnach derzeit in Schulen untergebracht. Das israelische Militär ist nach eigenen Angaben auch außerhalb des Gazastreifens im Einsatz: Man kämpfe an sieben bis acht Orten, um zu verhindern, dass weitere Hamas-Kämpfer ins Land kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 11:15 Uhr