Israel meldet weiteren Raketenbeschuss aus Syrien

Meldungsarchiv - 09.04.2023 04:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: Die von Israel kontrollierten Golanhöhen sind offenbar von Syrien aus beschossen worden. Mehrere Raketen seien in der Nacht auf das Gebiet abgefeuert worden, so das israelische Militär. Verletzt wurde demnach niemand. Wie das israelische Militär weiter mitteilte, hat es mit seiner Artillerie daraufhin ein Gebiet in Syrien angegriffen, von dem die Raketen abgefeuert worden seien. Die Golanhöhen gelten nach internationalem Recht als von Israel besetztes Territorium Syriens.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2023 04:00 Uhr