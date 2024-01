Israel meldet Tötung eines Hamas-Führers in Syrien

Tel Aviv: Ungeachtet diplomatischer Vermittlungsversuche setzt Israel sein Vorgehen gegen die militärische Bedrohung durch die Hamas-Miliz fort. Ein Armeesprecher hat bestätigt, dass ein militärischer Hamas-Führer in Syrien getötet worden sei. Auch der Tod eines Hisbollah-Kommandeurs im Libanon gestern geht demnach auf das Konto Israels. In Tel Aviv bemüht sich heute US-Außenminister Blinken um eine Entspannung des Konflikts, in Kairo Bundesaußenministerin Baerbock. Ägypten soll unter anderem helfen, eine politische Lösung für die Zukunft der Palästinenser im Gazastreifen zu finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 07:00 Uhr