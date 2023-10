Israel meldet Tod von weiterem Hamas-Drahtzieher

Tel Aviv: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen weiteren Drahtzieher der Hamas-Attacke vom vergangenen Samstag getötet. Der Mann sei am Abend bei einem Luftangriff in Chan Yunis ums Leben gekommen. Gestern bereits hatte Israel den Tod zweier mutmaßlicher Hamas-Anführer gemeldet. Beim Überfall hunderter Kämpfer der islamistischen Terror-Organisation auf Orte nahe der Grenze zum Gazastreifen waren mehr als 1300 Israelis getötet worden. Seit einer Woche greift Israel deshalb den Gazastreifen mit Bomben und Raketen an. Dabei sollen laut Hamas-Behörden allein gestern 300 Menschen gestorben sein. Insgesamt soll es auf palästinensischer Seite bisher mehr als 2.200 Tote geben. - Die Bundeswehr hat wegen der Gefahrenlage damit begonnen, Deutsche aus Israel auszufliegen. Am Morgen sind zwei Transportmaschinen im niedersächsischen Wunstorf gelandet - mit insgesamt 80 Passagieren an Bord.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 08:00 Uhr