Israel meldet Tod eines Verbindungsmanns zur Hamas

Teheran: Bei einem israelischen Angriff auf die iranische Stadt Ghom ist offenbar ein Verbindungsmann zwischen dem Iran und der radikalislamischen Hamas getötet worden. Das meldet die israelische Armee. Eine Bestätigung aus dem Iran gibt es bisher nicht. Die israelische Armee sprach von zwei größeren Angriffswellen innerhalb weniger Stunden. Dabei habe man im Westen des Iran Lagerstätten und Abschusseinrichtungen für Raketen ins Visier genommen. Auch die Atomanlage Isfahan wurde attackiert. In Israel wurde unter anderem ein Institut für Krebsforschung von iranischen Raketen getroffen. Am Vormittag gab es in weiten Teilen des Landes immer wieder Drohnen-Alarm. Dabei wurde Medienangaben zufolge südlich des Sees Genezareth ein Haus getroffen. Verletzte gab es nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 13:00 Uhr