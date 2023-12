Israel meldet Raketenalarm - Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter

Jerusalem: Während die israelische Armee weiter gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen vorgeht, hat es auf israelischer Seite erneut Raketenalarm gegeben. Nach Militärangaben haben an der Grenze zum Gazastreifen wieder die Sirenen geheult. Israels Regierungschef Netanjahu hatte zuvor bei einem Truppenbesuch in dem abgeriegelten Küstenstreifen gesagt, Israel werde den Kampf in den kommenden Tagen vertiefen. Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten beklagt derweil, dass die Vertriebenen im Gazastreifen keinen sicheren Ort mehr finden würden. Viele Palästinenser seien in die von der israelischen Armee ausgewiesenen Gebieten geflohen, dort gebe es aber nur noch wenig Platz. Die Armee hat nach eigenen Angaben versucht, Zivilisten aus den umkämpften Gebieten zu bringen, die Hamas wolle das aber verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 08:00 Uhr