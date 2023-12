Israel meldet militärische Erfolge im Gazastreifen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben das Hauptquartier der Hamas in Chan Junis im Süden des Gazastreifens gestürmt. Darin habe sich auch die Geheimdienstzentrale der Terrororganisation befunden. Israel vermutet, dass sich in den unterirdischen Tunneln unter Chan Junis der Anführer der Hamas im Gazastreifen versteckt. Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte, in Gaza seien schon mehr als 8-tausend Terroristen eliminiert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 10:00 Uhr