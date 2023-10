Israel meldet erste Einsätze von Bodentruppen in Gaza

Tel Aviv: Die israelische Armee hat offenbar erste Einsätze von Bodentruppen im Gaza-Streifen durchgeführt. Wie das Militär mitteilte, hat es in den vergangenen 24 Stunden Razzien gegeben. Dabei sei nach - so wörtlich - "vermissten Personen" und nach "Terroristen" gesucht worden. Zuvor hatte Israel dazu aufgerufen, dass hunderttausenden Menschen den nördlichen Gaza-Streifen verlassen sollen. Die UN und Hilfsorganisationen übten an der Anordnung scharfe Kritik und bezeichneten sie als unrealistisch. Bei dem Großangriff auf Israel am Samstag hatte die Hamas etwa 150 Geiseln aus Israel in den Gazastreifen verschleppt. Unter ihnen sind auch deutsche Staatsbürger. Deren Angehörige hatten Bundesaußenministerin Baerbock bei deren Besuch in Tel Aviv am Nachmittag eindringlich um Hilfe gebeten. Am Abend reist Baerbock weiter in die ägyptische Hauptstadt Kairo.

