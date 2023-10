Israel meldet erste Bodeneinsätze seiner Armee im Gazastreifen

Tel Aviv: Nach dem Evakuierungsaufruf durch das israelische Militär sind tausende Palästinenser vor einer erwarteten Bodenoffensive in den Süden des Gazastreifens geflohen. Die israelische Armee erklärte, dass Bodentruppen in den vergangenen 24 Stunden örtlich begrenzte Angriffe auf den Gazastreifen ausgeführt hätten, um - wie es hieß - "das Gebiet von Terroristen und Waffen zu säubern" und um vermisste Menschen zu finden. Der EU-Außenbeauftragte Borrell warnte mit Blick auf den Evakuierungsplan vor einer humanitären Krise. Insgesamt wurden durch die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mindestens 1900 Menschen getötet. Die israelische Armee meldete am Morgen auch den Tod eines hochrangigen Kommandeurs der radikalislamischen Hamas. Die Luftwaffe habe während der vergangenen 24 Stunden Kommandozentralen der Terrororganisation im Gazastreifen bombardiert. Dabei sei der Hauptverantwortliche des Massakers vor einer Woche getötet worden, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 10:45 Uhr