Israel meldet den Tod hoher Hamas-Kämpfer

Tel Aviv: Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf den Gaza-Streifen deutlich intensiviert. Man setze eine bislang nie gekannte Feuerkraft ein, heißt es in einer Mitteilung auf der Plattform X. Noch immer sei man mit Panzern und Kämpfern in dem Küstenstreifen. Es gebe keine Opfer unter den israelischen Soldaten erklärte ein Militärsprecher. Nach seinen Worten sind bei den Angriffen hohe Hamas-Kämpfer getötet worden, unter ihnen auch der Chef der Luftabwehr. Er soll bei dem Überfall auf Israel vor drei Wochen die Paragleiter und Drohnen koordiniert haben. Weiterhin weigert sich Israel, Treibstoff in den Gazastreifen hineinzulassen, hat aber angekündigt, humanitäre Hilfslieferungen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten in den südlichen Teil noch heute auszuweiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 15:45 Uhr