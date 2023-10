Israel meldet Beschuss aus Syrien und setzt eigene Angriffe fort

Tel Aviv: In Israel ist die Zahl der Todesopfer seit dem Angriff der radikalislamischen Hamas am Samstag auf mehr als 1.200 gestiegen. Das hat ein israelischer Militärsprecher mitgeteilt. Im Gazastreifen kamen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums durch Vergeltungsschläge mehr als 950 Menschen ums Leben. In der Nacht hatte die israelische Luftwaffe ihre Angriffe fortgesetzt und mehr als 200 Ziele im Gazastreifen bombardiert. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 180.000 Menschen hier inzwischen obdachlos. Israel selbst wurde derweil am Abend auch von Syrien aus mit Raketen angegriffen. Diese seien auf offenem Gelände abgestürzt, teilte die israelische Armee mit. Man habe mit Artilleriebeschuss und Mörsergranaten auf Ziele in Syrien reagiert. Wer die Raketen abgefeuert hat, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 10:00 Uhr