Israel meldet 350 Festnahmen am Tempelberg

Jerusalem: Nach schweren Zusammenstößen in der Al-Aksa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt wächst die Sorge vor einer neuen Eskalation im Nahostkonflikt. Nach palästinensischen Berichten wurden zahlreiche Gläubige verletzt, als Beamte das Gotteshaus in der Früh stürmten. Die israelische Polizei wiederum erklärte, sie sei in die Moschee eingedrungen, weil gewaltbereite Besucher dort Feuerwerkskörper gezündet und mit Steinen geworfen hätten. Die Beamten nahmen nach eigenen Angaben mehr als 350 Personen fest. Militante Palästinenser reagierten mit Raketenangriffen auf Südisrael, das israelische Militär wiederum flog als Vergeltung Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Darunter soll auch ein Militärgelände im Norden sein. Aktuell zieht es wegen des Fastenmonats Ramadan besonders viele Muslime zum Gelände der Al-Aksa-Moschee. Es gilt seit langem als ein Brennpunkt des Nahost-Konflikts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2023 10:00 Uhr