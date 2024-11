Israel meldet 120 Luftangriffe auf Ziele in Libanon und Gaza

Tel Aviv: Innerhalb eines Tages hat die israelische Armee nach eigenen Angaben mehr als 120 Ziele im Gazastreifen und im Libanon angegriffen. Das Militär teilte mit, die Luftwaffe habe Waffenlager und Raketenabschussrampen der islamistischen Terrororganisation Hamas und der libanesischen Hisbollah-Miliz getroffen. In Berichten aus dem Gazastreifen und dem Libanon heißt es immer wieder, bei israelischen Angriffen würden auch Zivilisten getötet. Aus dem mit der libanesischen Hisbollah verbündeten Iran kommt inzwischen eine neue Drohung an Israel. Religionsführer Ajatollah Chamenei sagte, das - so wörtlich - "zionistische Regime" und auch die USA würden eine vernichtende Antwort erhalten. Israel hatte vor einer Woche mit einem Luftangriff Vergeltung für eine iranische Raketenattacke geübt.

