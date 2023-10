Israel lehnt Waffenruhe weiter vehement ab

Tel Aviv: Israels Premier Netanjahu lehnt die von den Vereinten Nationen geforderte Feuerpause im Krieg gegen die Hamas weiter kategorisch ab. Aufrufe an Israel einer Waffenruhe zuzustimmen, seien Aufrufe gegenüber der Hamas, gegenüber Terrorismus und gegenüber der Barbarei zu kapitulieren, sagte er am Abend. Das werde niemals passieren. Auch die USA wollen sich den Forderungen nach einem Ende der Kämpfe derzeit nicht anschließen. Dies sei im Moment nicht die richtige Antwort, so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby. Die israelische Armee macht derweil nach eigenen Angaben bei ihrem Einsatz im Gazastreifen Fortschritte. Die Bodeneinsätze in dem Küstenstreifen seien in der Nacht verstärkt worden. Auf von der Armee veröffentlichten Videos waren Kolonnen israelischer Panzer und Bulldozer zu sehen, die weiter in den Norden und die Mitte vorrückten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 08:00 Uhr