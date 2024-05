Israel lehnt Waffenruhe für Gaza ab und greift Ziele in Rafah an

Tel Aviv: Die israelische Armee hat Ziele im Osten der Stadt Rafah im Gazastreifen angegriffen. Nach Angaben eines örtlichen Krankenhauses kamen dabei fünf Menschen ums Leben. Weitere wurden in die Klinik eingeliefert. Das israelische Kriegskabinett will laut eigener Aussage so den Druck auf die Hamas hochhalten, um unter anderem die Freilassung der israelischen Geiseln zu erreichen. Einen Vorschlag für eine Feuerpause, der unter Vermittlung von Ägypten und Katar entstanden war, wies die Regierung zurück. Dieser sei weit entfernt von den Forderungen Israels, hieß es aus dem Büro von Ministerpräsident Netanjahu nach einer Sitzung des Kriegskabinetts. Die Verhandlungen sollen heute aber fortgesetzt werden. Auch Israel entsendet dazu eine Delegation nach Kairo, ebenso wie die Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 06:00 Uhr