Israel lehnt Feuerpause im Gazastreifen trotz UN-Sicherheitsratsresolution ab

Tel Aviv: Israel lehnt längere Feuerpausen im Gazakrieg ab, solange sich die fast 240 Geiseln in der Gewalt der Hamas-Terroristen befinden. Das teilte das israelische Außenministerium als Reaktion auf eine Resolution des Weltsicherheitsrates mit. Stattdessen rufe man die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Hamas eindeutig zu verurteilen. In New York hatte sich der UN-Sicherheitsrat nach langem Ringen am Abend auf einen gemeinsamen Beschluss geeinigt, wonach tagelange Waffenruhen im abgeriegelten Gazastreifen gefordert werden. Die USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich - ebenso wie Russland und Großbritannien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 06:00 Uhr