Israel legt neue Videos über Al-Shifa-Klinik vor

Jerusalem: Israel stützt seine Vorwürfe gegen die Hamas mit neuen Videos. Die Armee veröffentlichte auf x, ehemals Twitter, Aufnahmen von einer Überwachungskamera mit dem Zeitstempel 7. Oktober, dem Tag des Großangriffs der Hamas auf Israel. Die Bilder sollen zeigen, wie Bewaffnete zwei Männer in die al-Schifa Klinik bringen. Laut Armeesprecher Hagari stammen sie aus Nepal und Thailand und gehören zu den über zweihundert Geiseln, die die Hamas damals verschleppte. Die israelische Armee hatte die Al-Shifa-Klinik am Mittwoch gestürmt, denn sie vermutet darunter eine Einsatzzentrale der Hamas. Als Beleg dafür hatte sie bisher nur Bilder von Waffenfunden vorgelegt. Am Abend veröffentlichte sie zudem Aufnahmen von einem Tunnel, der neben dem Krankenhaus beginnen und 55 Meter lang sein soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 22:00 Uhr