Israel lässt wieder Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen zu

Tel Aviv: Israel will die Blockade des Gazastreifens lockern. Wie die Regierung gestern Abend mitgeteilt hat, soll es internationalen Organisationen wieder erlaubt werden, Lebensmittel in das Palästinensergebiet zu liefern. Damit solle eine Hungersnot verhindert werden, ließ Premier Netanjahu mitteilen. Die rund 2,2 Millionen Einwohner sind fast ausschließlich auf Hilfe von außen angewiesen. Zuletzt war es zu erheblichen Engpässen bei ihrer Versorgung gekommen. Die Weltgesundheitsorganisation hatte bereits über zahlreiche Fälle von Unterernährung berichtet. Vor allem Kindern drohten Wachstumsstörungen und Gehirnschäden. Gleichzeitig setzt die israelische Armee ihre Angriffe im Gazastreifen fort, etliche Menschen fliehen derzeit vom Norden in den Süden des Küstengebiets. Damit will Israel den Druck auf die Terrororganisation Hamas erhöhen, die israelischen Geiseln freizulassen, die noch in ihrer Gewalt sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2025 08:00 Uhr