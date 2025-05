Israel lässt wieder Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen zu

Tel Aviv: Nach massivem Druck der USA zeigt sich Israel bereit, Hilfsgüter in den Gazastreifen liefern zu lassen. Wie Premier Netanjahu mitteilen ließ, soll es internationalen Organisationen wieder ermöglicht werden, Lebensmittel in das palästinensische Küstengebiet zu bringen. Dort war die Versorgungslage zuletzt so schlecht, dass eine Hungersnot drohte. Der US-Sondergesandte Witkoff sagte, sein Land werde nicht zulassen, dass es zu einer humanitären Krise im Gazastreifen kommt. Berichten zufolge hat Witkoff beiden Konfliktparteien einen neuen Vorschlag unterbreitet, der unter anderem eine Waffenruhe vorsieht, falls die Terrororganisation Hamas weitere zehn israelische Geiseln freilässt. Die israelische Armee hat in den vergangenen Tagen ihre Angriffe verstärkt, etliche Menschen fliehen derzeit vom Norden in den Süden des Gazastreifens. Ziel ist offenbar, die Hamas-Mitglieder ins Exil zu zwingen und die Region komplett zu entwaffnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2025 07:00 Uhr