Israel kündigt Verstärkung der Luftangrife auf Gaza-Stadt an

Tel Aviv: Zwei Wochen nach dem Großangriff der Hamas hat Israel angekündigt, die Luftangriffe auf Ziele in Gaza-Stadt zu verstärken. Laut einem Armeesprecher werden vor allem Gebäude ins Visier genommen, in denen Terroristen vermutet werden. Heute sollen wieder Hilfsgüter in das abgeriegelte Gebiet kommen. Der UN-Nothilfekoordinator hofft, dass mehr Lastwagen die Grenze passieren können. Aus Sicht der UN wären täglich 100 LKW-Ladungen nötig, gestern waren es 20. Auch die US-Regierung setzt sich dafür ein, die Versorgungslage im Gazastreifen zu verbessern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 01:00 Uhr