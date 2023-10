Israel kündigt verstärkte Hilfslieferungen für den Gazastreifen an

Tel Aviv: Die israelische Armee hat im Gazastreifen eine Verstärkung der humanitären Hilfslieferungen für die palästinensische Bevölkerung angekündigt. Man werde im Laufe des Tages die Einfuhr von Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten in den Süden des Küstenstreifens ermöglichen, sagte ein Armeesprecher. In der Nacht waren erneut israelische Soldaten in den Gazastreifen eingedrungen. Begleitet wurde der Einsatz am Boden durch massive Luftangriffe. Getroffen habe man unter anderem 150 unterirdische Ziele, so die Armee. Die radikalislamische Hamas bestätigte Kämpfe mit israelischen Soldaten. Im Gazastreifen funktionieren Telefon und Internet nicht mehr. Die Hamas warf Israel vor, die Verbindungen absichtlich gekappt zu haben, um Massaker an der Zivilbevölkerung zu verüben. Auch Human Rights Watch erklärte, es bestehe die Gefahr, dass Menschenrechtsverletzungen ungestraft blieben. Der Palästinensische Rote Halbmond kritisierte, der Ausfall betreffe auch Notrufnummern, die Versorgung von Verletzten sei deshalb schwierig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 12:00 Uhr