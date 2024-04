Israel kündigt Öffnung eines weiteren Übergangs zum Gazastreifen an

Tel Aviv: Auf Drängen der USA hat Israel die Öffnung eines weiteren Grenzübergangs in den Gazastreifen angekündigt. Verteidigungsminister Galant sagte am Abend, es sollten mehr Hilfsgüter in das Palästinensergebiet gelangen. Der anvisierte Übergang im Norden des Gazastreifens liegt in der Nähe der Küste. Über ihn könnten Waren aus dem Hafen Aschdod angeliefert werden. Galant zufolge sollen künftig 500 Lastwagen täglich Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Zuvor hatte US-Präsident Biden nochmals mehr Unterstützung für die Menschen dort gefordert. Im Weißen Haus erklärte Biden, Israels Premierminister Netanjahu tue zu wenig. Man werde sehen, ob er die Zusagen einhält, die er ihm gemacht habe. Seit dem Telefonat Bidens mit Netanjahu vergangene Woche ist die Zahl der Hilfs-Lieferungen zwar gestiegen, doch ein Zugang zum Norden des Gazastreifens fehlte weiterhin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2024 22:45 Uhr