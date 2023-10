Israel kündigt neue Phase des Kriegs mit verstärkten Luftangriffen an

Tel Aviv: Israel will die Luftangriffe auf Ziele im Gaza-Streifen noch verstärken. Ein Armeesprecher kündigte an, zwei Wochen nach dem Terror-Angriff der Hamas beginne eine neue Phanse des Kriegs. Ziel seien alle Gebäude in Gaza-Stadt, in denen Kommandostrukturen oder Kämpfer der radikalislamischen Hamas vermutet werden. Angehörige der entführten Israelis foderten die Regierung auf, das Schicksal der Geiseln in den Mittelpunkt zu stellen. Der Golfstaat Katar rechnet damit, dass bald weitere Geiseln frei kommen. Man sei auf dem Weg zur Freilassung der Zivilisten, sagte ein Sprecher des Außenministeriums der "Welt am Sonntag". Katar hatte auch im Fall der ersten beiden Frauen vermittelt, die nach Israel zurückkehren konnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 03:00 Uhr