Israel kündigt nach Hamas-Angriffen vernichtende Schläge an

Tel Aviv: Nach den Großangriffen der islamistischen Hamas hat Israel vernichtende Schläge gegen die palästinensische Terrororganisation beschlossen. Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts hieß es aus dem Büro von Ministerpräsident Netanjahu, Ziel sei es, die Kapazitäten der Hamas und des Islamischen Dschihads so zu zerstören, dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage sind, die Bürger Israels anzugreifen. Die Einfuhr von Strom-, Brennstoff- und Warenlieferungen in den Gazastreifen werde man abschneiden. Netanjahu hatte gestern bereits erklärt, Israel sei im Krieg und werde massenhaft Reservisten mobilisieren. Die Hamas hatte in der Nacht zu gestern mit einem beispiellosen Großangriff an mehreren Fronten begonnen. Die militant-islamistische Gruppe feuerte Tausende Raketen ab, zugleich drangen deren Kämpfer auf israelisches Gebiet ein und nahmen auch Geiseln. Nach Medienberichten konnten einige von ihnen inzwischen befreit werden. Laut israelischem Militär sind bei den Hamas-Angriffen bis gestern Abend 200 Menschen getötet und mehr als tausend verletzt worden. Auf palästinensischer Seite ist von mehr als 230 Toten die Rede.

