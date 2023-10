Israel kündigt Freigabe von Hilfslieferungen aus Ägypten nach Gaza an

Tel Aviv: Israel will trotz des Großangriffs der Hamas Hilfslieferungen in den Gazastreifen nicht länger blockieren. Wie das Büro von Ministerpräsident Netanjahu mitteilte, sollen begrenzte Mengen an Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten von Ägypten aus in den Gazastreifen gelangen. Bedingung ist aber, dass die radikal-islamische Hamas nichts davon bekommt. Von Treibstoff, den unter anderem die Krankenhäuser im Gazastreifen dringend brauchen, war nicht die Rede. Auch ist unklar, wann die Lieferungen beginnen. Vor dem Übergang Rafah an der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen stauen sich bereits die Lastwagen mit Hilfslieferungen. Dieser ist aber nicht zuletzt wegen des israelischen Bombardements nach wie vor geschlossen. Auch US-Präsident Biden sagte den notleidenden Palästinensern Unterstützung zu - und zwar in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig verurteilt er bei einer Pressekonferenz mit Netanjahu in Tel Aviv den Hamas-Terror erneut aufs Schärfste.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 19:45 Uhr